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Росія може накопичувати ракети для масованого удару по Україні, – Повітряні Сили

Анастасія Диняк

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Росіяни, ймовірно, накопичують ракети, щоб завдати масованого удару по Україні. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як пояснив Юрій Ігнат, росіяни зрозуміли, що поодинокі запуски ракет не мають очікуваного успіху.

За його словами, меншу кількість ракет легше збити, те ж стосується й іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Перед ударами в жовтні росія кілька місяців накопичувала зброю, зараз, ймовірно, окупанти роблять те саме.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ заявляв, що російські окупаційні війська продовжать свій повітряний тероризм і надалі завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі України. При цьому окупанти робитимуть акцент на енергетичних об’єктах України, але не забудуть про іншу критичну інфраструктуру. Зокрема, гідротехнічні споруди, по яких російські війська вже завдавали ударів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Росія готується повторити масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Для цього їй знадобились, зокрема, іранські ракети. Втім Україна, як запевнив глава держави, готується відповідати.

Масовані атаки по енергетичних об’єктах України російські окупанти почали здійснювати 10 жовтня. Своїми ударами рашисти уразили близько 40% енергетичної інфраструктури. Через навантаження на енергосистему в регіонах почали вводити графіки вимкнення електроенергії.

Наразі вже 12 країн зголосились допомагати Україні з відновленням її енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських атак. Йдеться про постачання спеціального обладнання, генератори, теплові гармати та інше специфічну техніку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що допомогу Україні в енергетичній галузі іноземні партнери надаватимуть у такому ж форматі, як військовий «Рамштайн».

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