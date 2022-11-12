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На Луганщині ЗСУ просуваються повільніше, але вже звільнено 11 сіл, – Гайдай

Наталя Дуляба

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Українські військові просуваються на території Луганщини повільніше, але вже деокупували 11 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Просування ЗСУ є, але не таке стрімке як в інших областях. На жаль, окупаційні війська встигли підготуватись. Вони продовжують стягувати резерви, окопуватись, мінувати все навколо. Поки на Луганщині деокуповано 11 населених пунктів. Це невеликі села, але для нас це є досягненням», – відзначив він.

Сергій Гайдай розповів, що в селах, розташованих по лінії фронту, окупанти виганяють місцевих мешканців, а в їхні будинки заселяють бойовиків. Він припускає, що ворог це робить, аби люди не могли передати ЗСУ координати розташування рашистів і їхніх складів.

«Є випадки, коли з маленьких сіл виганяють всіх мешканців. І окупантам байдуже, куди підуть ці люди», – додав Гайдай.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливу трасу Сватове – Кремінна. Вона є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів, а українській армії відкриває шлях на Старобільськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк.

На напрямку Сватове – Кремінна зараз точаться постійні бої, окупанти регулярно обстрілюють українські позиції. Втім саме тут рашисти зазнають значних втрат в особовому складі. Як розповідав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, загиблих росіян тут ніхто не забирає, тому нові ворожі групи, яких кидають в атаку, йдуть просто по своїх трупах.

За даними Генштабу, протягом 9 листопада ЗСУ на Луганщині просунулися на 2 км.

Разом із тим відомо, що «вагнерівці» почали облаштовувати укріплену оборонну лінію на Донбасі, аби підготуватись до прориву ЗСУ. Для цього на двох заводах запустили виробництво бетонних протитанкових конструкцій – «зубів дракона». Такі вже стали будувати довкола Маріуполя.

Зі свого боку в ЗСУ підкреслюють, що так звана оборонна «лінія Вагнера» їх не зупинить.

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