Окупанти спробують зашкодити швидкому просуванню ЗСУ, – британська розвідка

Російські військові намагаються підготуватися до прориву українських військових та вибудовують оборону за поточною лінією фронту. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, зокрема росіяни почали будувати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. На двох місцевих заводах запустили виробництво бетонних протитанкових конструкцій – «зубів дракона».

«Ймовірно, “зуби дракона” встановили між Маріуполем і селом Нікольське; і на північ від Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського “сухопутного мосту” з Росії до Криму. “Зуби дракона” додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 19 жовтня власник ПВК «Вагнер» заявив, про будівництво укріпленої оборонної так званої «лінії Вагнера» на тимчасово окупованій території Луганщини.

«Це свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти швидкому просуванню українських військ в разі прориву», – додали розвідники.