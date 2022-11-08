ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти спробують зашкодити швидкому просуванню ЗСУ, – британська розвідка

Анастасія Диняк

|

Російські військові намагаються підготуватися до прориву українських військових та вибудовують оборону за поточною лінією фронту. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, зокрема росіяни почали будувати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. На двох місцевих заводах запустили виробництво бетонних протитанкових конструкцій – «зубів дракона».

«Ймовірно, “зуби дракона” встановили між Маріуполем і селом Нікольське; і на північ від Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського “сухопутного мосту” з Росії до Криму. “Зуби дракона” додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 19 жовтня власник ПВК «Вагнер» заявив, про будівництво укріпленої оборонної так званої «лінії Вагнера» на тимчасово окупованій території Луганщини.

«Це свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти швидкому просуванню українських військ в разі прориву», – додали розвідники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал