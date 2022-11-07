Окупанти почали будувати лінію оборони Маріуполя

Навколо Маріуполя російські окупанти взялися будувати лінію оборони. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Так, для облаштування оборонної лінії Маріуполя, загарбники змонтували в місті два мінізаводи з виробництва бетону. На них виготовляють, зокрема протитанкові бетонні «пірамідки», які везуть в бік Запоріжжя і Херсона, а також встановлюють у районі траси між Маріуполем та селищі Нікольське.

За словами Петра Андрющенка, окупанти теж значно посилюють напрям з півночі у селі Старий Крим.

«Попри всі заяви “Росія здесь навсегда” в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді – процес значного укріплення Маріуполя», – відзначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, ще наприкінці жовтня британська розвідка заявляла, що Росія починає готувати глибоку оборону за лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Згодом розвідка Великобританії повідомила, що російська армія переходить в оборону на більшості ділянок фронту в Україні через недоукомплектованість і погану підготовку своїх військових.

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