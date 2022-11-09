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Тіла окупантів з Луганщині не збираються забирати, – Гайдай

Анастасія Диняк

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Стихійні поховання та залишки окупантів створюють проблеми з екологією на території Луганської області, однак росіяни не збираються забирати тіла загиблих. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Так, за даними Гайдая, місця, де були бої, перетворилися на стихійні могильники російських окупантів.

«Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані. Та рашистськими залишками, які ніхто і не збирається ховати. У зв‘язку з цим вже є проблема з водою, яка заражена», – зазначив він.

Гайдай додав, що тіла росіян наразі збирають та зберігають у рефрежераторах.

Окрім того, голова ОВА розповів, що наразі важка ситуація у Білогорівці – вона повністю зруйнована. Селище під постійними обстрілами росіян. Окупанти скидають на нього авіабомби, і системно атакують.

На розмінування основних шляхів та територій об‘єктів критичної інфраструктури, житлових площ, аби розпочати цілковите відновлення На Луганщині знадобиться не менше 10 років.

Зокрема, проблемою у розмінуванні постануть сучасні розробки, наприклад – пластикові міни, які металошукач не зможе знайти. Тому повертатися до деокупованих населених пунктів все ще небезпечно.

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