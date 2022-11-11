З Україною до Херсона повертається й Європа, – посол ЄС

Посол Євросоюзу Матті Маасікас відреагував на відео з підняттям в центрі Херсона прапору Євросоюзу разом з українським стягом. Про це він написав у своєму Twitter.
Так, Маасікас опублікував фото з центральної площі Свободи у звільненому Херсоні, де місцеві мешканці вийшли з українською символікою, а також вивісили прапор Європейського Союзу поряд з синьо-жовтим стягом.
«З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз», – прокоментував Маасікас.
With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.
Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022
Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили, що Херсон звільнений від російських окупантів та повернувся під контроль України
11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі їхні війська переправилися на лівий берег Дніпра, тобто вийшли з Херсона.
Окрім того, російські окупанти підірвали Антонівський міст, яким вони відступали. Наразі він повністю зруйнований і непридатний для користування.
Херсонці одразу підняли у центрі міста синьо-жовтий стяг.
Станом на 15:30 год. українські військові підійшли до Херсонської обласної держадміністрації
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Анастасія Диняк