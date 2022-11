З Україною до Херсона повертається й Європа, – посол ЄС

Посол Євросоюзу Матті Маасікас відреагував на відео з підняттям в центрі Херсона прапору Євросоюзу разом з українським стягом. Про це він написав у своєму Twitter.

Так, Маасікас опублікував фото з центральної площі Свободи у звільненому Херсоні, де місцеві мешканці вийшли з українською символікою, а також вивісили прапор Європейського Союзу поряд з синьо-жовтим стягом.

«З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз», – прокоментував Маасікас.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.

Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK

