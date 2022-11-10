США передадуть Україні ППО Avenger і ракети до Hawk

США анонсують виділення нового пакету військової допомоги, аби посилити протиповітряну оборони України. Про це 10 листопада сказав радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише Європейська правда.

«Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger», – сказав Салліван.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

«Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру», – додав він.

Згодом у Пентагоні уточнили, що до нового пакету увійдуть:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення загороджень;

засоби захисту від холоду.

Довідково: Avenger – американський самохідний зенітно-ракетний комплекс із кулеметом, який забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

Базова конфігурація передбачає на Avenger дві пускові установки Stinger. Прицільна дальність сягає до 4,5 км.

Як писав Львівський портал, останній пакет військової допомоги Україні США оголошували на початку листопада. Тоді йшлося про спільну допомогу з Нідерландами на 400 млн доларів. За ці гроші відновлять 90 танків Т-72.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги на понад 17 млрд доларів.

7 листопада в Україну прибули перші системи протиповітряної оборони NASAMS i Aspide. Загалом США передадуть на озброєння ЗСУ 8 комплексів NASAMS.

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