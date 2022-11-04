ОСТАННІ НОВИНИ

США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Анастасія Диняк

|

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю близько 400 мільйонів доларів. Про це пише Європейська правда.

Так, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Зокрема Сполучені Штати та Нідерланди профінансують відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.

Ці танки надійдуть з Чехії. Сполучені Штати заплатять за відновлення 45 одиниць. І уряд Нідерландів відповідно до своїх зобов’язань оплатять ще 45 танків. Тож загалом буде 90 танків відправляться до України. Це будуть технічно вдосконалені танки», – зазначила Сінг.

Частину танків передадуть Україні до кінця 2022 року, решту — протягом наступного року.

Окрім того, новий пакет допомоги включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost. Наразі дата поставок БпЛА невідома.

Як повідомляв Львівський портал раніше, уряд США передасть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них прибудуть вже найближчим часом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Люди Садового продовжують забудовувати промзону на Сихові
Наталя ДУЛЯБА
Люди Садового продовжують забудовувати промзону на Сихові

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, підприємці, пов’язані зі «Самопоміччю» та чинним зараз ...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

всі статті
Львівський портал