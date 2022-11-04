США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю близько 400 мільйонів доларів. Про це пише Європейська правда.

Так, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Зокрема Сполучені Штати та Нідерланди профінансують відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.

Ці танки надійдуть з Чехії. Сполучені Штати заплатять за відновлення 45 одиниць. І уряд Нідерландів відповідно до своїх зобов’язань оплатять ще 45 танків. Тож загалом буде 90 танків відправляться до України. Це будуть технічно вдосконалені танки», – зазначила Сінг.

Частину танків передадуть Україні до кінця 2022 року, решту — протягом наступного року.

Окрім того, новий пакет допомоги включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost. Наразі дата поставок БпЛА невідома.

Як повідомляв Львівський портал раніше, уряд США передасть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них прибудуть вже найближчим часом.