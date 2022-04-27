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Зеленського покликали на саміт G20

Наталя Дуляба

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Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь в осінньому саміті країн «Великої двадцятки». Про це він написав у своєму Twitter’i.

Володимир Зеленський розповів, що провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Під час розмови останній запросив взяти президента України участь у саміті G20.

«Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20», – повідомив Зеленський.

Зазначимо, що саме президент Індонезії Джоко Відодо зараз є головою G20. Головуючу країну змінюють щороку за принципом ротації.

Саміт «Групи двадцяти» цьогоріч запланований на 15 листопада.

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