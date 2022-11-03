Україна не братиме участь у саміті G20, якщо там буде Путін, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде президент РФ Владімір Путін. Про це він сказав 3 листопада під час спільного брифінгу із президенткою Греції Катериною Сакелларопулу у Києві.

«Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь (у зустрічі G20, – ред.), то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому», – відповів глава держави на запитання журналістів.

Зеленський додав, що 3 листопада мав телефонну розмову з президентом Індонезії, під час якої Україну знову запросили на саміт G20, який відбудеться вже 15 листопада.

«Ми сьогодні були знову запрошені. Подивимося, тут кілька днів залишилося», – сказав президент.

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо запросив Україну взяти участь у саміті Великої двадцятки ще в квітні, коли спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

Саме президент Індонезії зараз є головою G20. Головуючу країну організації змінюють щороку за принципом ротації.

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