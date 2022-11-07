147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх. Чоловіка відправили на лікування до психіатричної лікарні. Про це повідомила сторона захисту потерпілих – ГО «Жіночі перспективи».

Ймовірно, що Московченка вже ніколи не випустять на волю.

«49-річний Роман Московченко, який мав незаплямовану репутацію релігійного наставника для дітей в організації «Діти Христа» найімовірніше до кінця життя перебуватиме на примусовому лікування у психлікарні», – йдеться у повідомленні захисників.

«Сторона обвинувачення подала обвинувальний акт у лютому 2021. В червні 2021 року експертиза встановила, що він недієздатний і у серпні ми змінили порядок розгляду кримінального провадження з розгляду обвинувального акту на розгляд клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим. Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом», – говорить адвокат потерпілих Олег Іванов.

Адвокат також зазначив, що якщо пацієнт буде одужувати і медична оцінка це підтвердить, то вони повернуться до розгляду обвинувального акту. Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі.

Цікаво, що сам Роман Московченко після свого викриття замкнувся у собі і не відповідав на жодні запитання суду.

«Московченко приймав участь у засіданнях суду у режимі відеооконференції з психлікарні, з ним був поряд лікар. Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника – його матір. Вона завжди була у залі судового засідання», – додав Олег Іванов.

Як викрили педофіла Романа Московченка

Роман Московченко ніколи не залякував дітей, а просто психологічно їх від себе узалежнював. За багато років у правоохоронні органи не звернулась жодна родина – діти просто мовчали.

Чоловік, представлявся вірянином християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжній організації, умів справити гарне враження й на батьків дітей. Він знаходив підхід до священників та меценатів, і таким чином збирав одяг, іграшки, солодощі для благодійних справ, але й використовував ці речі для своїх майбутніх жертв.

Лише навесні 2019 року одна з потерпілих звернулася у центр «Жіночі перспективи». Їй було на той момент 22 роки і дівчина потребувала психологічної допомоги після 10 років сексуального насильства від Московченка. Фахівці центру переконали потерпілу звернулася в поліцію, що й стало початком шокуючого розслідування.

Московченко ґвалтував дітей 15 років поспіль

«У травні 2020 року під час обшуку помешкання Московченка знайшли комп’ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей. Поліцейські були вражені кількістю фото та відео доказів. Також знайшли щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їхню тривалість. Записи вів із 2005-го до початку 2020 року. Спочатку нотував від руки, а пізніше відсканував усі записи і продовжив набирати їх на комп’ютері. Ці записи стали вагомими доказами у справі», – розповіла адвокатка Галина Федкович.

На відео та фото, знайдених у квартирі Московченка, були ідентифіковані дівчатка, які зараз є вже дорослими жінками. Потерпілі, які звернулися до суду, зв’язувалися з ними, але багато жінок відмовилися давати свідчення і долучатися до справи, зокрема і через страх, що це вплине на їхню репутацію.

Як уточнила Львівському порталу адвокатка Галина Федкович, кількість жертв Московченка – п’ятеро дітей.

«Як і раніше повідомлялося, мова про п’ять дівчаток, стосовно яких було здійснено 147 епізодів зґвалтувань», – повідомила адвокат Галина Федкович.

Раніше Львівський портал повідомляв, що керівника нелегального християнського табору підозрюють в 11 епізодах зґвалтування дівчат 11-14 років.

У жовтні 2020 стало відомо, що жертвами Московченка стало 5 дівчаток 11-14 років. На той момент говорили про 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх. 19 лютого 2021 року справу передали до суду. Станом на сьогодні відомо про 147 епізодів зґвалтувань.

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