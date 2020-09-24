У Львові керівника нелегального табору підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчат

У Львові слідчі повідомили про підозру 46-річному чоловіку, колишньому керівнику нелегального табору, причетному до розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. Чоловік причетний до 11 таких злочинів стосовно неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Перші факти розбещення та зґвалтування датуються ще 2005 роком. До скоєння злочину причетний 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів. Як встановили правоохоронці, чоловік причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.

«Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні – молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів», – зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

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24 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.