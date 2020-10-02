ЗМІ оприлюднили ім’я підозрюваного у зґвалтуванні 11 дівчаток у Львові

У зґвалтуванні 11 неповнолітніх дівчат у Львові підозрюють 46-річного Романа Московченка, директора Благодійної організації «Фонд розвитку шкільництва «Софія». Ім’я підозрюваного у четвер, 1 жовтня, оприлюднили журналісти львівської газети «Ратуша», посилаючись на джерела у слідстві.

Як повідомила виданню заступниця начальника відділу слідчого управління Нацполіції у Львівській області Мирослава Степанюк, керівник офіційно незареєстрованого Молодіжного товариства організовував оздоровчі та просвітницькі табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу.

«Чоловік, представляючись вірянином християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжній організації, умів справити гарне враження й на батьків дітей. Він знаходив підхід до священників та меценатів, і таким чином збирав одяг, іграшки, солодощі для благодійних справ, але й використовував ці речі для своїх майбутніх жертв», — зазначила Мирослава Степанюк.

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Фото: Facebook-сторінка Романа Московченка

Цікаво, що Роман Московченко ніколи не залякував дітей, а просто психологічно їх від себе узалежнював. За багато років у правоохоронні органи не звернулась жодна родина – діти просто мовчали.

Проте у грудні 2019 року до поліції звернулася одна із жертв, якій на той момент було вже 23 роки. Вона переконала й кількох інших потерпілих дівчат написати заяви.

«Всього є 5 потерпілих, 1994-96 років народження, на час вчинення злочину їм було 11-14 років. На цей момент викрито 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх. Щодо деяких дівчат було по одному епізоду, щодо деяких — по кілька», — зазначила Мирослава Степанюк.

Як пише «Ратуша», підозрюваний свої злочинні розваги записував у щоденник, деякі знімав на відео.

«Слідчий, спільно з співробітниками Управліннями боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області, зібрали достатню кількість доказів. Зокрема, правоохоронці відшукали фото- і відеоматеріали, які фільмував сам підозрюваний. На них зафіксовані ігри, вікторини з дітьми, які виходять за межі пристойності», — додала Мирослава Степанюк.

На час, коли зловмиснику оголошували підозру, він у приватному порядку перебував на лікуванні у психіатричній лікарні (КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад»). Згодом йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою впродовж 60 діб без права внесення застави.

Додамо, що ввечері 1 жовтня спільнота НВК «Школа-гімназія св. Софії» Львові оприлюднила офіційну позицію стосовно 46-річного Романа Московченка.

«З великим жахом прочитали статтю про насилля над неповнолітніми. Висловлюємо глибоке співчуття постраждалим в цих трагічних подіях. Як християни, засуджуємо поведінку, яка нищить людську гідність та Божий образ в людині, спричинює психічні травми та змінює хід історії життя людини. Папа Франциск і Синод Єпископів УГКЦ закликають усіх людей доброї волі сприяти слідству та встановлювати справедливість щодо розслідування випадків насилля над неповнолітніми», — йдеться у заяві.

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