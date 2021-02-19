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Зґвалтування 11 дівчаток у Львові: справу щодо підозрюваного передали до суду

Вероніка Рой

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У Львові до суду скерували обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка, колишнього керівника нелегального табору, якого підозрюють у розбещуванні та зґвалтуванні 11 малолітніх дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До скоєння злочину причетний 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів. Як встановили правоохоронці, чоловік причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. Перші факти розбещення та зґвалтування датуються ще 2005 роком.

19 лютого правоохоронці передали на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дівчат.

Зазначимо раніше зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Зазначимо, раніше ЗМІ оприлюднили ім’я підозрюваного у зґвалтуванні 11 дівчаток у Львові. Ним виявився 46-річний Роман Московченко, директор Благодійної організації «Фонд розвитку шкільництва «Софія». Він організовував оздоровчі та просвітницькі табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу.

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