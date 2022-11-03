В армії Білорусі нема антиукраїнських настроїв, напад малоймовірний, – Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що в білоруській армії немає антиукраїнських настроїв, і самопроголошений президент Олександр Лукашенко про це знає, тому напад на Україну малоймовірний. Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді.

«Вже тоді (у лютому, – ред.) було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців. Більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях, вони будуть використані як гарматне м’ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай малоймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, ​​Лукашенко це може зробити», – зауважила Світлана Тихановська.

На її думку, навіть якщо наказ віддадуть, білоруси не воюватимуть, а одразу здаватимуться в полон чи тікатимуть.

Водночас Тихановська вважає, що режим Лукашенка вже офіційно вступив у війну з Україною. Однак введення військових Білорусі на територію України було більш імовірним у лютому, ніж зараз.

Вона підкреслила, що для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян. Тихановська наголосила, що Росія створює образ України як «зовнішнього ворога», а Лукашенко при цьому виглядає як «рятівник».

Як повідомляв Львівський портал, ще у другій половині жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що загроза наступу з території Білорусі зростає.

Наприкінці жовтня у Генштабі стверджували, що діяльність російських і білоруських Збройних Сил на території Республіки Білорусь свідчать про системну підготовку до ескалації. Проте ознак формування наступального угруповання в Білорусі на той момент не було.

Тепер, на початку листопада, у Генштабі кажуть, що Росія хоче відволікти увагу України та відтягнути ЗСУ зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.

Разом із тим військові додають, що на підготовку необхідного ударного угруповання на території Білорусі потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня 2023 року.

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