Рашисти обстріляли Покровськ: влучили у школу

Російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по місту Покровськ Донецької області. «Прильоти» були у школу та в приватний сектор. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Ввечері 3 листопада ворог випустив шість ракет по Покровську. Три з низ поцілили у школу, ще одна – у приватний сектор міста. Інформація про ще два «прильоти» ще встановлюється.

Даних про постраждалих теж поки немає.

Нагадаємо, за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше ніж 4500 ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар Росія завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

На початку вересня від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення. Оновлених даних правоохоронці ще не оприлюднювали.

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