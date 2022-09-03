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Від обстрілів росіян загинули більше 7000 мирних українців, – МВС

Наталя Дуляба

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За понад пів року повномасштабної війни від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Із початку повномасштабного російського вторгнення правоохоронці зафіксували в Україні більше 22 000 обстрілів окупантів. Внаслідок них загинули понад 7000 мирних жителів, ще 5500 громадян отримали поранення.

«росіяни з маніакальною пристрастю продовжують обстрілювати нашу територію. Ворожими обстрілами загалом уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що у 90% випадків обстріли приходяться саме на цивільні цілі, тож вони забирають життя мирних українців. Кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни, перевищує 7000 осіб. І ще 5500 мирних жителів травмовано», – сказав в ефірі національного телемарафону перший заступник глави МВС Євненій Єнін.

Нагадаємо, що жертвами російських військових в Україні стали щонайменше 1117 дітей. 380 із них вбила армія рф, ще 737 зазнали поранень.

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