У Львові відбудують автосервіс, знищений ракетним ударом Росії

У Рясному відбудують автомобільний сервіс, який у квітні зруйнували російські ракети. Відповідне рішення 2 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Львів’янин Роман Стельмащук отримав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію станції техобслуговування з автомийкою на вул. Тараса Шевченка, 154-В. Йдеться про ту СТО, по якій вранці 18 квітня вдарили російські ракети. Вона була зруйнована повністю.

Того дня три ворожі ракети влучили у військові склади у Львові та в цей автосервіс, який розташований відразу поруч із залізничною колією.

Загалом внаслідок російської атаки загинули семеро людей, в тому числі й працівники СТО, ще 11 осіб дістали поранення різних ступенів. На самій станції знищено 40 автомобілів.

Під час обговорення перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що мерія фінансово допоможе цьому підприємству.

Так виглядатиме станція техобслуговування після реконструкції:

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