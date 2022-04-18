Удари по Львову: 6 загиблих та 8 постраждалих

Внаслідок чотирьох ракетних ударів по Львову, яких завдали російські окупанти вранці 18 квітня, загинули 6 людей, ще 8 постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За даними Повітряного командування «Захід» ЗСУ, російські війська завдали чотири ракетні удари по Львову. Три влучили у військові об’єкти, одна – в шиномонтаж.

«На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на 10:05 год. відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина», – написав Максим Козицький.

Внаслідок ракетних ударів на об’єктах сталися пожежі, на місцях працюють рятувальники, які досі гасять вогонь.

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