Віктор Мандзяк: «Стрибки зі скакалкою – корисно?»

Професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк про користь і шкоду від стрибків зі скакалкою:

Будь-який рух, якщо він не калічить, він є корисним. Тому коли ти мене питаєш чи ефективна табака, йога, пілатес, ху#тес – я ствердно хитаю головою.

Стрибки зі скакалкою, як і скакання на ліжку, на дивані, зі схрещеними пальцями чи стрибки по калюжах – корисні, якщо не калічать…

Стрибки зі скакалкою – не такий вже і безневинний вид фізичної активності, і, звісно, не всім безшерстим приматам він пасує. При приземленні після стрибка виникає ударне навантаження на опорно-руховий апарат (міні-падіння). Ситуація ускладнена тим, що пересічна людина часто важка і стрибати толком не вміє, і кожен такий руховий акт закінчується в нього незграбним гучним приземленням після недоцільно високого стрибка, що викликає струси на 5 балів за шкалою Ріхтера.

Не варто стрибати зі скакалкою якщо:

маса твого тіла наближається до сотні кілограмів;

в тебе проблеми з хребтом;

в тебе болять коліна;

ти стрибаєш як слон;

краще підвищуй свою рухову активність в якийсь інший спосіб. Скакалка – не панацея.

Хоча, якщо говорити про слонячі стрибки, вихід є: можна навчитись. Звісно, якщо ти стрибаєш вперше, воно виходить незграбно. Взагалі, все нове виходить незграбним, майстрами не народжуються – ними стають.

Перші стрибки зі скакалкою нагадують намагання перестрибнути через високий паркан, робота м’язів неекономна, енергозатратна (це певною мірою і плюс). З практикою появляється легкість руху. Важливо намагатись стрибати м’яко на носках (до речі, стрибати босяком можна, що б там тобі не чесали експерти). Трохи практики – і тіло саме справиться без цілеспрямованого розучування техніки. Стрибки – це природно.

Для чого стрибати? Стрибки зі скакалкою – це засіб для:

підвищення рухової активності;

схуднення (не чекай чуда);

покращення витривалості;

розвитку м’язів нижньої частини тіла;

підвищення багажу рухових навиків.

Які м‘язи «стрибають»?

Основний м‘яз, який працює при стрибках зі скакалкою – триголовий м’яз гомілки. Також активно працює великий сідничний м’яз та чотириголовий м’яз стегна.

Прошу тебе, не наділяй пострибуйки якоюсь чудодійною жироспалювальною силою. Без дієти ти не схуднеш, хоч скачи на голові».

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