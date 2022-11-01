РФ випустила по Україні ракет та БПЛА ще на 760 млн доларів

Росія витратила ще 760 мільйонів доларів на ракети та безпілотники, якими атакувала українські міста 31 жовтня. Про це пише Forbes.

Так, у понеділок, 31 жовтня, росіяни вчергове завдали масової атаки по Україні. За даними Forbes, окупанти випустили 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять безпілотників різних типів.

Вартість ракети Х-101 становить 13 мільйонів доларів, зенітної ракети до С-300 – 2 мільйони доларів, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько 1 мільйона доларів. За 31 жовтня Росія витратила на атаку близько 760 мільйонів доларів.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 31 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України. Загалом було випущено більше 50 ракет, 44 із яких збила українська ППО.

Відомо влучання у Харкові, Києві та на Черкащині, почалися перебої з електрикою та водопостачанням. Вперше за весь час повномасштабної війни атаковано Чернівецьку область.

Станом на 11:30 год. було відомо про 13 постраждалих.

П’ять ракет, які летіли на Львівщину, вдалося збити бійцям протиповітряної оборони. Загалом тривога в області тривала майже три години.