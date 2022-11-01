Іранськими ракетами Росія хоче загрожувати всій Україні, – ЗСУ

Балістичні ракети, які Росія хоче купити в Ірану, можуть розмістити на північ від України, аби загрожувати ударами по всій її території. Ефективної системи боротьби Україна наразі не має. Про під час брифінгу 1 листопада розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Ймовірно, їх доставлять на північ від України, звідки їх можна запускати так, щоб загрожувати всій Україні. Це є балістичні ракети, дальність однієї становить 300 км, іншої – 700 км. Проти цих ракет сьогодні ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні. Бо у нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони», – наголосив Юрій Ігнат.

Разом із тим він додав, що росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М. Вони є на озброєні РФ, проте окупанти уже почали використовувати свій недоторканний запас.

Нагадаємо, за даними української розвідки станом на початок вересня, в Росії залишилося менше 200 «Іскандерів». 70% комплектуючих, необхідних для вироблення однієї такої ракети, потрібно імпортувати з-за кордону. А з введенням санкцій робити це стало суттєво складніше.

До до повномасштабного вторгнення Росія мала 900 ракет типу «Іскандер», станом на середину жовтня запас зменшився до 124 штук.

Додамо, що за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше ніж 4500 ракет.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.