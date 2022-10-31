У Молдові впала російська ракета

В понеділок вранці, 31 жовтня, у населеному пункті Наславча Окницького району, що на півночі Молдови, впала російська ракета. Про це пише Європейська правда з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

У відомстві зазначили, що ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною.

В молдовському міністерстві додали, що, за даними української влади, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

«Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 10 жовтня три російські ракети вже порушували повітряний простір Молдови.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 31 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України. Загалом було випущено більше 50 ракет, 44 із яких збила українська ППО.

Відомо влучання у Харкові, Києві та на Черкащині, почалися перебої з електрикою та водопостачанням. Вперше за весь час повномасштабної війни атаковано Чернівецьку область.

П’ять ракет, які летіли на Львівщину, вдалося збити бійцям протиповітряної оборони. Загалом тривога в області тривала майже три години.

Після російських обстрілів Україні довелося вводити екстрені вимкнення світла. Укрзалізниця вже повідомила про затримку потягів.

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