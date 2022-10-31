У Львові двоє дітей отруїлись чадним газом

Зранку 31 жовтня в квартирі на вулиці Замарстинівській у Львові отруїлись чадним газом однорічний хлопчик та трирічна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, сьогодні надранок у квартирі на вул. Замарстинівській, 38 отруїлись чадним газом 32-річний чоловік та двоє діток: 1-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.

Дітей госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая Першого ТМО. Чоловіка – в обласну клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують фахівці.

Загалом від початку року по місту зафіксували 40 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 94 людини. На жаль, 3 із них загинули.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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