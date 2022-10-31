Росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні, – Шмигаль

Зранку 31 жовтня російські війська атакували атакували 10 регіонів України та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль — не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні», – повідомив прем’єр.

Шмигаль зазначив, що внаслідок обстрілів знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.

Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 31 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України. Загалом було випущено більше 50 ракет, 44 із яких збила українська ППО.

Відомо влучання у Харкові, Києві та на Черкащині, почалися перебої з електрикою та водопостачанням. Вперше за весь час повномасштабної війни атаковано Чернівецьку область.

П’ять ракет, які летіли на Львівщину, вдалося збити бійцям протиповітряної оборони. Загалом тривога в області тривала майже три години.

Після російських обстрілів Україні довелося вводити екстрені вимкнення світла. Укрзалізниця вже повідомила про затримку потягів.

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