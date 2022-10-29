Тарифи на електрику не зміняться до кінця опалювального сезону, – уряд

Кабінет Міністрів на засіданні 28 жовтня ухвалив постанову, якою тарифи на електроенергію для українців залишаться незмінними до кінця опалювального сезону 2022/2023. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, постанова передбачає, що пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів в Україні зберігатимуться протягом усього опалювального сезону – до 31 березня 2023 року.

«Незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній, оперативних ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для українців знизили з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів становить:

1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових товариств, гаражно-будівельних кооперативів, для релігійних організацій.

«Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків. Водночас постановою цей перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки», – додають в уряді.

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для українців під час війни також залишаються незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде холодніше. Мінімальна температура становитиме 16 градусів, а середня – 18 градусів. Разом із тим він закликав готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський ще на початку літа попереджав, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України.

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