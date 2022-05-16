Ювілейний 20 раз: у Чорнобаївці знищили 75 росіян і низку техніки

Після того, як українські військові удвадцяте вдарили по позиціях росіян, зосереджених на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона, не стало 75 окупантів та майже 20 одиниць їхньої техніки. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Вдаривши по росіянах у Чорнобаївці, ЗСУ знищили 75 окупантів, техніку і склад із боєприпасами. Зокрема, встановлено, що ворог позбувся чотирьох буксирувальних та двох самохідних гаубиць «Мста-С», чотирьох мінометних комплексів, двох одиниць броньованої та чотирьох одиниць автомобільної техніки, одного безпілотника.

Також українські військові успішно розгромили дві майстерні техобслуговування противника.

Як відомо, аеродром у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. Це вже 20 раз поспіль ЗСУ вдаряють по росіянах у цій локації й успішно винищують особовий склад та техніку противника.

Із перехоплених телефонних розмов окупантів стало відомо, що російські військові масово відмовляються від наступу в напрямку Чорнобаївки, а від самої згадки про це місце у них починається паніка.

Крім того, окупанти називають Чорнобаївку «чистилищем» для військових та кладовищем військової техніки.

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