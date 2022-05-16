ОСТАННІ НОВИНИ

Ювілейний 20 раз: у Чорнобаївці знищили 75 росіян і низку техніки

Наталя Дуляба

|

Після того, як українські військові удвадцяте вдарили по позиціях росіян, зосереджених на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона, не стало 75 окупантів та майже 20 одиниць їхньої техніки. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Вдаривши по росіянах у Чорнобаївці, ЗСУ знищили 75 окупантів, техніку і склад із боєприпасами. Зокрема, встановлено, що ворог позбувся чотирьох буксирувальних та двох самохідних гаубиць «Мста-С», чотирьох мінометних комплексів, двох одиниць броньованої та чотирьох одиниць автомобільної техніки, одного безпілотника.

Також українські військові успішно розгромили дві майстерні техобслуговування противника.

Як відомо, аеродром у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. Це вже 20 раз поспіль ЗСУ вдаряють по росіянах у цій локації й успішно винищують особовий склад та техніку противника.

Із перехоплених телефонних розмов окупантів стало відомо, що російські військові масово відмовляються від наступу в напрямку Чорнобаївки, а від самої згадки про це місце у них починається паніка.

Крім того, окупанти називають Чорнобаївку «чистилищем» для військових та кладовищем військової техніки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів