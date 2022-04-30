Від згадки про Чорнобаївку в окупантів починається паніка, – СБУ

російські військові масово відмовляються від наступу в напрямку Чорнобаївки, а від само згадки про це місце у них починається паніка. Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

Чергову телефонну розмову російських вояк СБУ перехопила у Херсонській області. Командир батальйону зс рф говорить із командиром роти, який прибув із поповненням з так званої «ДНР», і розповідає, як солдати масово відмовляються йти у наступ у напрямку легендарної Чорнобаївки. Тому доводиться шукати для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы – мясо!». Они тут стояли, их послали туда (на Чорнобаївку, – ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это началась паника», – жаліється загарбник із «ДНР».

Він також каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть у обороні, а не наступатимуть. Хоча й це не спацювало.

Як відомо, аеродром у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. Напередодні ЗСУ 17 раз успішно вдарили по окупантах на цій локації.

Наприкінці березня під час атаки по Чорнобаївці наші захисники ліквідували ще одного путінського генерала – командувача 49-ої загальновійськової армії південного військового округу Якова Резанцева.

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