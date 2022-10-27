Директор ЦРУ в жовтні зустрічався з Зеленським, – CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

«Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими», – сказало одне із джерел.

Співрозмовники телеканалу відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомляли.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Публічно американська сторона стверджує, що не бачить доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням «брудної бомби». І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

Як повідомляв Львівський портал, на тлі активнішої риторики РФ про нібито підготовку Україною провокації з «брудною бомбою» Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше президент США Джо Байден казав, що якщо Росія застосує ядерну чи хімічну зброю в Україні, то це буде «надзвичайно серйозною помилкою», і що на РФ чекають наслідки. Щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.

Водночас високопосадовці у Штатах неодноразово заявляли, що попередили Путіна про наслідки застосування ядерної зброї.

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