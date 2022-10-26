США попередили Путіна про наслідки застосування ядерної зброї, – Блінкен

Наслідки будь-якого застосування ядерної зброї були передані безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це з посиланням на CNN повідомляє Радіо Свобода.

«Ми також прямо і дуже чітко повідомили росіянам, президенту Путіну про наслідки», – сказав американський дипломат .

Блінкен не вказав, коли було це повідомлено Путіну і хто це зробив.

Офіційні особи в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що Москву попередили на найвищому рівні про використання ядерної зброї Росією у війні проти України, але заява Блінкена є першим явним підтвердженням того, що це повідомлення було передано самому Путіну.

Блінкен повторив, що США «дуже уважно» стежать за бряцканням ядерною зброєю РФ, але «не бачать жодних причин для зміни ядерної позиції». За його словами, остання заява Росії про те, що Україна розглядає можливість використання «брудної бомби», є «черговою вигадкою і є вершиною безвідповідальності з боку ядерної держави».

«Причина, по якій це конкретне звинувачення викликає у нас певне занепокоєння, полягає в тому, що Росія має досвід проектування, тобто звинувачення інших у тому, що вони зробили те, що вони самі зробили або збираються зробити», – сказав Блінкен.

Він сказав, що США також безпосередньо спілкувалися з росіянами «щодо спроби використати це неправдиве твердження як привід для будь-якої ескалації».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 26 жовтня долучився до серії заяв про «брудну бомбу». Він повторив твердження російського міністра оборони про плани Києва «використовувати для провокацій так звану «брудну бомбу». При цьому, Путіна вкотре заявив, що США «накачують озброєнням» Україну, «залишають поза увагою заяви київського режиму про бажання отримати ядерну зброю». В Офісі президента України відреагували на ці заяви.

За словами Джо Байдена, він витратив «багато часу», розглядаючи ці претензії Росії, які вона висунула на вихідних

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. 26 жовтня Шойгу провів переговори зі своїми колегами з Індії та Китаю, говоривши знову про можливі провокації з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.

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