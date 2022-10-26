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Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це буде «надзвичайно серйозна помилка», – Байден

Андрій Котенський

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Президент США Джо Байден у вівторок укотре застеріг Росію від використання тактичної ядерної зброї в Україні, заявивши, що такий крок з боку Москви буде «серйозною помилкою». Така заява пролунала в інтерв’ю Байдена телеканалу CNN, пише Європейська правда.

«Я провів багато часу сьогодні, говорячи про це. Дозвольте мені просто сказати, що Росія скоїть надзвичайно серйозну помилку, якщо вона застосує тактичну ядерну зброю», – заявив президент США.

«Я не гарантую, що це (застосування ядерної зброї) буде операцією під чужим прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою», – додав він.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням «брудної бомби».

І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з «брудною бомбою» Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.

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