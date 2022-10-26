На Львівщині оголосили повітряну тривогу. Оновлено

У середу, 26 жовтня, о 21:30 год. у Львові та області знову почали лунати сирени повітряної тривоги. Усіх закликають терміново спуститися в укриття.
Оновлено: о 23:08 год. оголосили відбій повітряної тривоги.
Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:
- Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.
- Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.
- Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!
Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі, то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.
Додамо, що повторну повітряну тривогу на Львівщині оголосили менше ніж через годину після відбою. Загалом тривога в області тривала три години, працювала ППО. Російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України.
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Ольга Денисяка