Де ховатися в квартирі при небезпеці обстрілу будинку

Після сигналу «Повітряна тривога» необхідно одразу ж піти в укриття. Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Якщо ви з певних причин залишилися в квартирі то дотримуйтеся правила «двох стін», як показано на малюнку.

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Якщо одна стіна зруйнується від удару, то друга ймовірно візьме на себе уламки зруйнованої стіни, віконного скла тощо. Ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.

Навіть, якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

Залишатися у приміщеннях верхніх поверхів будинку ненадійно. У підвалі, який не споруджений, як бомбосховище, існує висока ймовірність обвалу, особливо якщо з приміщення один вихід. У приміщеннях, розташованих на рівні від 1 до 3 поверху є потенційна небезпека ураження кулями, снарядами та осколками.