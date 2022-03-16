ОСТАННІ НОВИНИ

Де ховатися в квартирі при небезпеці обстрілу будинку

Маріанна Мороз

|

Після сигналу «Повітряна тривога» необхідно одразу ж піти в укриття. Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Якщо ви з певних причин залишилися в квартирі то дотримуйтеся правила «двох стін», як показано на малюнку.

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Якщо одна стіна зруйнується від удару, то друга ймовірно візьме на себе уламки зруйнованої стіни, віконного скла тощо. Ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.

Навіть, якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

Залишатися у приміщеннях верхніх поверхів будинку ненадійно. У підвалі, який не споруджений, як бомбосховище, існує висока ймовірність обвалу, особливо якщо з приміщення один вихід. У приміщеннях, розташованих на рівні від 1 до 3 поверху є потенційна небезпека ураження кулями, снарядами та осколками.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів