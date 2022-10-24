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В центрі Львова чоловік погрожував пістолетом

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 45-річного львів’янина, який під час конфлікту накинувся на чоловіка зі зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався в понеділок вранці, 24 жовтня, близько 10:00 год. на вул. Словацького. Тут невідомий чоловік під час конфлікту став погрожувати іншому зброєю. Обійшлося без стрілянини.

Прибувши на місце, інспектори цього чоловіка не застали. Опитавши очевидців та отримавши опис правопорушника, вони почали обстежувати територію довкола.

Виявили цю особу у парку Франка. Нею виявився 45-річний львів’янин. Під час огляду у нього вилучили предмет, ззовні схожий на зброю. Тепер порушником займаються слідчі.

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