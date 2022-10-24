Під загрозою санкцій RT усунув журналіста, що закликав вбивати українських дітей

Пропагандистський телеканал кремля Russia Today побоюючись санкцій припинив співпрацю із телеведучим Антоном Красовським, що закликав топити українських дітей у ріках або спалювати в замкнених будинках у Карпатах, пише Українська правда.

Російський пропагандистський канал Russia Today запевняє, що призупинив співпрацю з телеведучим Антоном Красовським після його заяви про те, що потрібно топити і спалювати українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

«Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш», – повідомила російська пропагандистка, головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Водночас Симоньян заявила, що «складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей». Вона також вважає, що можливо були якісь причини, що директором з мовлення Russia Today Красовський так висловився. І не виключає, що невдовзі він пояснить свою позицію.

Як відомо, російський пропагандист Красовський на телеканалі Russia Today закликав топити та спалювати українських дітей.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагав заборонити Russia Today за заклики до вбивст українських дітей.

Також відомо, що асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

В липні у міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну.

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