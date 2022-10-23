Кулеба закликав заборонити Russia Today, за заклики до вбивст українських дітей

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today після пропозиції директора мовлення топити українських дітей у ріках, або спалювати в замкнених будинках у Карпатах.

Дмитро Кулеба зазначив, що уряди країн, які досі не заборонили RT, повинні подивитися цей уривок.

«Ось на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду, яке не має нічого спільного зі свободою слова. Ми маємо віддати цю людину під суд, а Russia Today має бути заборонений у всьому світі!», – зазначив Дмитро Кулеба.

Як раніше повідомлялось, Російський пропагандист закликає топити та спалювати українських дітей.

Асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

В липні у міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну.