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Кулеба закликав заборонити Russia Today, за заклики до вбивст українських дітей

Андрій Котенський

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today після пропозиції директора мовлення топити українських дітей у ріках, або спалювати в замкнених будинках у Карпатах.

Дмитро Кулеба зазначив, що уряди країн, які досі не заборонили RT, повинні подивитися цей уривок.

«Ось на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду, яке не має нічого спільного зі свободою слова. Ми маємо віддати цю людину під суд, а Russia Today має бути заборонений у всьому світі!», – зазначив Дмитро Кулеба.

Як раніше повідомлялось, Російський пропагандист закликає топити та спалювати українських дітей.

Асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

В липні у міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну.

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