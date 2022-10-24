Німеччина поставить Україні ще три системи IRIS-T

Німеччина поставить Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Facebook.

Про надання Україні трьох додаткових систем IRIS-T офіційно заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц під час українсько-німецького економічного форуму у Берліні. Зі свого боку Денис Шмигаль відзначив, що це посилить протиповітряну оборону України.

«Перша отримана система IRIS-T надзвичайно ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів», – наголосив Денис Шмигаль.

Як пише Укрінформ, говорячи про надання Україні ще трьох комплексів IRIS-T, Олаф Шольц сказав, що це станеться «якомога швидше».

«Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції… Атаки Росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні… Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше», – цитує видання німецького канцлера.

Як повідомляв Львівський портал, про те, що в Україну прибула перша система ППО IRIS-T, стало відомо 12 жовтня. Вона вже пройшла бойове хрещення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на ефективності цієї німецької системи, адже вона знищує 9 із 10 ракет, які Росія випускає по Україні.

Довідково: ІRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет класу «земля-повітря» для цієї системи: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії.

Випробування IRIS-T SLM було завершене у січні 2022 року. У квітні 2022 року ці ракети були поставлені, зокрема, до Єгипту. Їхня максимальна дальність стрільби становить 40 км, висота – 20 км.

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