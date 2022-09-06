В Україні остаточно заборонили «Партію Шарія»

Суд відхилив апеляційну скаргу, тому «Партія Шарія» остаточно заборонена в Україні. Про це повідомили в СБУ.

Так, у вівторок, 6 вересня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія» та остоточно заборонив її діяльність.

Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів «Партії Шарія» до:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

підриву державної безпеки;

пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ.

Нагадаємо, суд заборонив «Партію Шарія» 16 червня 2022 року.

Таким чином, «Партія Шарія» стала вже 9 партією, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а вже 5 травня місцевий суд відпустив проросійського блогера під підписку про невиїзд. Генпрокурорка Ірина Венедіктова припускає, що екстрадиційний арешт і видача Шарія Україні може затягнутися на рік.

Зазначимо, що Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з росією. Серед них була і «Партія Шарія».

Довідково:

«Партія Шарія» – це іменний політичний проєкт блогера Анатолія Шарія.

У 2012 році він втік з України від кримінального переслідування, а у 2014-му почав вести блог на YouTube. Канал закрили у березні 2022 року після початку повномасштабної війни.

Шарій відзначився активним «розвінчуванням фейків» українських ЗМІ, хоча його самого неодноразово ловили на брехні й маніпуляціях. Відтоді він критикує українських політично-громадських діячів.

На президентських виборах 2019-го Шарій підтримував кандидата від ахметовського крила «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула. У ІІ турі Шарій підтримав Володимира Зеленського й закликав українців голосувати за нього, що не завадило потім пропагандисту критикувати нинішнього президента.

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