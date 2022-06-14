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Львівський суд заборонив ще дві політичні партії

Анастасія Диняк

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Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію окупаційного очільника Херсона Володимира Сальдо та партію ще одного херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. Про це повідомили в громадському русі «ЧЕСНО».

Так, у вівторок, 14 червня ухвалили рішення про заборону діяльності партії «Блок Володимира Сальдо» та «Держава». Сальдо та Стремоусов одразу після окупації російськими військами Херсонщини перейшли на бік ворога. Окрім того, Володимира Сальдо окупанти призначили «очільником» міста.

Майно цих партій та всіх їхніх осередків передається державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Нагадаємо, 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію Євгена Мураєва «Наші». Мін’юст вніс її до переліку проросійських.

Зазначимо, що напередодні цей же суд заборонив діяльність  політичних партій «Справедливості та розвитку», «Соціаплісти» «Опозиційний блок».

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