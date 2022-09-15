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В Україні остаточно заборонили ОПЗЖ

Ольга Денисяка

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15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

Зазначимо, що рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

«ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави. Встановлено причетність провідних функціонерів «ОПЗЖ» до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Водночас від початку військової агресії слідчі СБУ:

  • здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;
  • у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Таким чином, рішення про заборону ОПЗЖ є «остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває».

Нагадаємо, що раніше суд уже заборонив 15 проросійських партій, серед яких, зокрема, й такі відомі політичні сили як «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та Соціалістична партія України.

Згодом  Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Робітничу партію України (марксистсько-ленінська), яку Мін’юст вважає проросійською.

Загалом в Україні заборонили:

  • «Опоблок»;
  • «Соціалісти»;
  • «Наші»;
  • «Держава»;
  • «Блок Володимира Сальда»;
  • партію «Справедливості та розвитку»;
  • «Соціалістична партія України»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Союз лівих сил»;
  • «Прогресивна соціалістична партія»;
  • «Щаслива Україна»;
  • Робітничу партію України.

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