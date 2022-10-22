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Кулеба закликав Захід не зволікати з наданням систем ППО

Наталя Дуляба

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Після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України глава МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів не зволікати з передачею Україні систем протиповітряної оборони. Про це він написав у своєму Twitter‘i.

«Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об’єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи ППО для України», – наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині, як попередньо відомо, обійшлося без влучань, працювала ППО. Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години.

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