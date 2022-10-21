У Львові урочисто відкрили вулицю Гладишевського

У Львові урочисто відкрили вулицю видатного українського хіміка, доктора хімічних наук, професора ЛНУ ім. Івана Франка, одного із засновників Львівської наукової школи – Євгена Гладишевського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На відкриття вулиці прийшли рідні Євгена Гладишевського, академік, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський, ректор та академічна спільнота університету, студенти та депутати.

Вулиця розташована у Галицькому районі Львова. Вона сполучає вулиці Івана Франка та Кирила і Мефодія, на якій розташований корпус хімічного та фізичного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

«В найменуванні цієї вулиці є певний символізм. Вона знакова, бо розташована між будівлями, де жив і де працював Євген Гладишевський. Фактично кожного дня він проходив цією вулицею. Перейменуванням ми додаємо нових сенсів і знімаємо парадигми, які багато років нам навіювали: хто може бути величним, а хто не може. Ми позбуваємося всього зайвого і чітко показуємо наш стержень. Ми завжди були, є і будемо сильними в науці. Адже в нас є такі потужні наукові школи», – зазначив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Раніше вулиця Євгена Гладишевського мала назву Дмитра Менделєєва. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки на території Львівської МТГ. На сьогодні нові українські назви присвоїли вже 47 вулицям.

Нагадаємо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Також повідомлялось, що 7 жовтня у Львові відкрили вулицю Вакарчука.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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