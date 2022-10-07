У Львові відкрили вулицю Вакарчука

Сьогодні у Львові урочисто відкрили вулицю доктора фізико-математичних наук, заслуженого професора, багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністра освіти і науки України, Героя України Івана Вакарчука. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На відкриття вулиці прийшли рідні Івана Вакарчука, академічна спільнота ЛНУ ім. І Франка, студенти, представники влади.

Вулиця розташована у Галицькому районі Львова, поруч із парком Івана Франка. Вона сполучає вулиці Яна Матейка та Устияновича.

Син Івана Вакарчука – Святослав – подякував усім за підтримку та за вшанування пам’яті батька.

«Для нашої родини – це велика честь і дуже тепла подія. Я хочу подякувати усій громаді за підтримку, за вшанування пам’яті мого тата. А також усім, хто безпосередньо приймав рішення щодо найменування… Для мого батька головне було зробити всіх нас – дітей, студентів і всіх навколо себе – освіченими, глибокими людьми, які відповідають за свої слова і за свої вчинки. Дякую, за збереження цієї пам’яті», – зазначив Святослав Вакарчук.

Раніше вулиця Івана Вакарчука мала назву Кіндрата Рилєєва. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки у межах Львівської МТГ. На сьогодні нові українські назви присвоїли вже 47 вулицям.

Довідково:

Іван Вакарчук – відомий фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010), ректор ЛНУ ім. Івана Франка (1990-2007 та 2010-2013).

Доктор фізико-математичних наук, Герой України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Вроцлавського й Краківського університетів.

Помер Іван Вакарчук 4 квітня 2020 року на 73 році життя. Поховали його у Львові на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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