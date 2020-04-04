У вічність відійшов науковець та ексректор Франкового університету Іван Вакарчук

У вічність відійшов український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Володимир В’ятрович.

«Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь. Він зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі… Він був науковцем високого рівня і робив усе, щоб держава створила умови для науки в університетах…», – написав Володимир В’ятрович.

Згодом на своїй сторінці у Facebook про цю сумну звістку повідомив і син – Святослав Вакарчук.

«Сьогодні не стало мого найближчого друга… Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі… Дякую тобі, тато… Люблю тебе, і завжди буду любити…», – написав він.

Довідка:

Іван Олександрович Вакарчук (нар. 6 березня 1947) – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

Батько лідера рок-гурту «Океан Ельзи», нардепа Святослава Вакарчука.

Фото: Вікіпедія