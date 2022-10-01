Львівщина майже повністю готова до опалювального сезону, – ОДА

Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що готовність області до опалювального сезону «наближається до 100%». Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Так, Козицький наголосив, що на Львівщині зробили усе можливе, щоб максимально захистити об’єкти, від яких залежить тепло- та електропостачання.

В області затвердили Комплексний план проходження осінньо-зимового періоду 2022/23. Зокрема у документі передбаченні й дії в разі ушкоджень росіянами об’єктів теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання.

Також Львівщина забезпечена резервом труб різних діаметрів, мобільних електростанцій, бензинових генераторів, дизпалива та бензину. Окрім того, на теплопостачальних підприємствах області тепер є котли.

Медзакладам, які надають ургентну медичну допомогу на 100% забезпечені додатковими джерелами живлення. Згодом лікарням та соціальним закладам передадуть мобільні котельні, дизельні генератори, дрова та вугілля.

«На Львівщині уже створили 131 стаціонарний пункт обігріву, додатково Головне управління ДСНС України у Львівській області може забезпечити розгортання ще 25 мобільних пунктів обігріву. Донорські організації передадуть рятувальникам 38 пневмокаркасних надувних наметів, які можна буде використати як мобільні пункти обігріву», – додав Козицький.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове до цьогорічного опалювального сезону, однак потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

Так, у Львові активно закуповують буржуйки, дрова та вугілля, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути в умовах воєнного стану під час опалювального сезону.

Як повідомляв Львівський портал раніше, готуючись до непростого опалювального сезону 2022/2023 під час війни українцям рекомендують запастися дровами. Їх можна придбати як у приватних підприємців, так і в державних лісгоспах. На Львівщині дрова продають у десятьох таких господарствах.

Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Як відомо, близько половини газових сховищ України розташовані неподалік лінії у Харківській області. А на імпорт газу, необхідного для опалювального сезону, державі потрібно орієнтовно 10 млрд доларів.

Тому наразі Міністерство енергетики прогнозує, що в опалювальному сезоні 2022/2023 років Україна скоротить споживання газу на 35-40%.