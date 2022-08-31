Готуємося до зими: як купити дрова у лісгоспах Львівщини

Готуючись до непростого опалювального сезону 2022/2023 під час війни українцям рекомендують запастися дровами. Їх можна придбати як у приватних підприємців, так і в державних лісгоспах. На Львівщині дрова продають у десятьох таких господарствах.

У Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства зауважують, що під кінець літа виріс попит на дрова, адже мешканці почали готуватись до опалювального сезону.

Зважаючи на це, лісгоспам області доручили подбати, аби на внутрішньому ринку не було дефіциту паливних дров. Створити запас держпідприємства можуть як додатковими лісозаготівлями у межах погоджених планів, невикористаною деревиною за попередні роки, так навіть санітарними чистками у природно-заповідному фонді.

На Львівщині купити дрова можна у 10 державних лісових господарствах, національному парку «Сколівські Бескиди» та лісовому селекційно-насіннєвому центрі (Брюховичі). Львівський портал подає контакти всіх лісгоспів та осіб, які безпосередньо займаються збутом:

Зауважимо, що всі державні лісові господарства продають свою продукцію за офіційними рахунками. Дрова не є винятком. Тому для цього потрібно:

звернутися в лісництво чи лісгосп, написати заяву, у якій вказати бажаний обсяг дров. До заяви необхідно додати копію паспорта та ідентифікаційного коду;

отримати рахунок на оплату;

здійснити оплату. Це можна зробити у будь-якому відділені банку або через Приват24. Також у лісництвах є власні каси та термінали;

після оплати звернутися з квитанцією у лісництво або у лісгосп і відвантажити свої дрова.

Вартість дров у державних лісництвах зараз варіюється у межах 750-850 грн за кубометр.

Нагадаємо, українська влада говорить, що слід бути готовими до того, окупанти посилять обстріли котелень, ТЕЦ та інших об’єктів інфраструктури, аби зірвати опалювальний сезон у якомога більшій кількості регіонів України.

Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Як відомо, близько половини газових сховищ України розташовані неподалік лінії у Харківській області. А на імпорт газу, необхідного для опалювального сезону, державі потрібно орієнтовно 10 млрд доларів.

Тому наразі Міністерство енергетики прогнозує, що в опалювальному сезоні 2022/2023 років Україна скоротить споживання газу на 35-40%.

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