РФ анексувала 15% території України, – британські ЗМІ

Росія анексувала 15% загальної території України, прикриваючись псевдореферендумами на окупованих територіях. Про це пише The Guardian.

Так, у видавництві наголосили, що підписання Путіним «договору про приєднання» стало найбільшим насильницьким захопленням території в Європі з часів Другої світової війни.

«Рішення Путіна підписати договори про анексію територій, деякі з яких РФ повністю не контролює, є значною ескалацією 7-місячної повномасштабної війни та, ймовірно, закриває двері для дипломатії на довгі роки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня президент Росії Володимир Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ.

Раніше Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.

За даними псевдореферендумів, на Запоріжжі окупаційна влада заявила, що 93,11% виборців проголосували за «за входження регіону до складу Росії». На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни озвучили рівень підтримки у 87,05% голосів.

Найбільше «хочуть» приєднатися до Росії, за даними окупантів, мешканці так званої «ДНР» – 99,23%. В «ЛНР» ж за об’єднання нібито проголосували 98,42% людей.

Згодом мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Запоріжжі лише 0,5% жителів проголосували на «референдумі».

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.