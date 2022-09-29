Окупанти вдарили по житлових кварталах Дніпра: є загиблі і поранені

У ніч на четвер, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. Наразі відомо про трьох загиблих і п’ятьох поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Ворожі ракети влучили у житлові будинки. Попередньо відомо про трьох загиблих, серед них є дитина. Також поранено п’ятьох людей, в тому числі й 12-річна дівчинка.

«Рятувальники дістали дитину з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», – написав Валентин Резніченко.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов додав, що внаслідок ракетного удару деякі тіла дефрагментувало, тому їх складно ідентифікувати.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, ударом повністю зруйнувало кілька приватних будинків. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали. Не виключено, що під ними ще можуть бути люди.

Загалом у Дніпрі пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та працівники інших спецслужб. Як додають в МВС України, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Росія випустила по Україні вже понад 3800 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Станом на початок вересня від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних українців, ще 5500 громадян дістали поранення.

Зі свого боку Сили протиповітряної оборони України тепер збивають до 70% російських ракет.

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Фото: Валентин Резніченко, МВС, Генпрокуратура