ЗСУ збили 4 із 5 ракет, які випустили росіяни по сходу України

Ввечері 28 вересня російські окупаційні війська випустили по Дніпропетровщині і Запоріжжі п’ять ракет Х-59, чотири із них збила ППО. Про це йдеться на сторінці Повітряного командування «Схід» у Facebook.

Окупанти випустили зі своїх винищувачів Су-35 п’ять ракет Х-59 по об’єктах території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Наші зенітники збили одну ворожу ракету у Запорізькій області, ще одну – у Криворізькому районі, ще дві ракети – у районі міста Синельникове, що неподалік Дніпра.

Куди влучила п’ята ракета, наразі не уточняють.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні вже понад 3800 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Зі свого боку Сили протиповітряної оборони України тепер збивають до 70% російських ракет.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні Росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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