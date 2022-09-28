Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ

Після проведення псевдореферендумів щодо приєднання окупованих територій України до складу Росії Єврокомісія напрацювала восьмий пакет санкцій проти РФ. До нього включили імпорт та експорт нової продукції, юридичне врегулювання цін на нафту, санкції проти осіб, які допомагають Кремлю обходити обмеження. Про це 28 вересня під час брифінгу у Брюсселі повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Європейська правда.

«Минулого тижня Росія пішла на нову ескалацію війни в Україні. Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях – це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю – наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні та маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує встановити нову заборону на імпорт російської продукції, що дозволить позбавити РФ доходів на 7,5 млрд євро.

Також пропонують розширити список продукції, яку не можна експортувати до Росії. Це стосується, зокрема, додаткових матеріалів для авіації та електронні компоненти, а також специфічні хімічні сполуки.

«Пропонуємо заборонити додаткові послуги для Росії і заборонити громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у державних російських компаніях», – зауважила президентка Єврокомісії.

Єврокомісія також запропонувала юридичну основу для запровадження межі цін на російську нафту.

Фон дер Ляєн нагадала, що ЄС вже погодився заборонити з 15 грудня російську нафту, яку доставляють морськими шляхами. Але за її словами, країнам, що розвиваються, потрібна нафта за низькими цінами. Тому країни G7 досягли принципової домовленості про обмеження цін.

«Ця межа цін знизить доходи Росії з одного боку, а з іншого – сприятиме стабільності світового енергетичного ринку», – сказала вона.

Брюссель також запроваджує нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на Росію обмеження. «Наприклад, люди, які купують товари в ЄС, везуть в треті країни, а потім – до Росії. Вони можуть самі стати об’єктом санкцій», – пояснила фон дер Ляєн.

Як повідомляв Львівський портал, президент США Джо Байден заявив, що Штати не визнають результатів псевдореферендумів, які «провела» Росія на окупованих українських територіях, і додав, що на РФ за це чекають нові санкції. Росія, за його словами, повинна швидко понести «серйозні економічні втрати».

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію. Президент Володимир Зеленський очікує, що у відповідь на такі дії Росії світ відреагує максимально жорсткими санкціями.

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